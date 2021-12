Barbara d’Urso ha il Covid? C’è l’annuncio ufficiale: quando tornerà in TV – VIDEO

Barbara d’Urso non è più a Pomeriggio Cinque perché sostituita da Simona Brachetti: la conduttrice partenopea ha il Covid?

Da lunedì 20 dicembre, i telespettatori di Pomeriggio Cinque hanno trovato un volto nuovo alla conduzione del talk show di Canale 5 e la novità ha destato parecchia preoccupazione, a tal punto da pensare che Barbara D’Urso avesse contratto il Covid e costretta alla quarantena.

Da qualche giorno, infatti, gli affezionati alla trasmissione della conduttrice partenopea stanno assistendo all’ottima presenza in scena della giornalista Simona Branchetti che padroneggerà gli studi Mediaset almeno fino a venerdì 14 gennaio.

Barbara D’Urso ha il Covid? La sua rivelazione

Qualche ora fa, la conduttrice partenopea ha voluto fare chiarezza sul suo stato di salute che ha preoccupato i fan: “In tantissimi mi state scrivendo con la paura che io abbia il Covid. Non ce l’ho, zero. Tutti tamponi negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse né febbre”. Barbara D’Urso ha voluto, in primis, rassicurare i suoi affezionati fan che si sono allarmati vista l’assenza in TV.

“Sono 14 anni che Pomeriggio Cinque va in vacanza e con lui anch’io. Non ne parlo mai, sono molto riservata, ma ho una famiglia: una mamma, dei fratelli, una sorella, dei figli”, ha spiegato la D’Urso che ha poi aggiunto “quest’anno Mediaset ha scelto di tenervi informati, anche durate il periodo natalizio, con una bravissima giornalista”.

Per concludere ha svelato quando tornerà: “A gennaio tornerò io, col cuore!”.