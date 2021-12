Anticipazioni Il paradiso delle signore, Adelaide nei guai: scelta disperata

Le anticipazioni del 2022 della soap opera Il paradiso delle signore vedono la contessa Adelaide prendere una scelta disperata, che forse sarà definitiva.

Le anticipazioni sulle puntate del 2022 de Il paradiso delle signore arrivano da un’intervista rilasciata da Vanessa Gravina, che veste i panni della contessa Adelaide all’interno della soap opera. È interessante notare come attrice e personaggio, in questo caso siano veramente agli antipodi: se Adelaide è una dark lady, Vanessa è molto espansiva.

L’attrice ha rivelato che la contessa de Il paradiso delle signore farà una scelta disperata nelle prossime puntate. Dopo la morte di Ravasi, la figlia del defunto riuscirà ad ottenere delle indagini sui veri motivi della morte del padre. Per questo motivo, Adelaide si sentirà messa alle strette ed alla fine si troverà costretta ad una scelta obbligata.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, cosa succede alla contessa Adelaide: parla Vanessa Gravina

Vanessa Gravina ha dunque rivelato che la contessa Adelaide scomparirà all’improvviso, costretta alla via della fuga. Sembrerebbe però una scelta temporanea: secondo le anticipazioni dell’attrice, la contessa potrebbe tornare all’improvviso ne Il paradiso delle signore durante il 2022. Questa scomparsa di Adelaide ha anche una ragione tecnica.

Vanessa Gravina, infatti, sarà impegnata nelle prossime settimane in una tournée teatrale che la vedrà impegnata per l’Italia per circa un mese. C’è dunque da scommettere nel ritorno di Adelaide a Il paradiso delle signore e ai nuovi intrighi che la contessa creerà al suo ritorno nell’amata soap opera.

