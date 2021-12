“Ho fatto la terza dose di vaccino”: e Trump viene fischiato dai suoi sostenitori

Donald Trump rivela pubblicamente di aver fatto la terza dose di vaccino durante un evento a Dallas con l'ex conduttore di Fox News, Billy O'Reilly. La reazione dei suoi fan presenti non si è fatta attendere: fischi di disapprovazione all'indirizzo dell'ex presidente degli Stati Uniti, che ha comunque tenuto il punto: "Abbiamo fatto qualcosa di storico, i vaccini hanno salvato milioni di vite in tutto il mondo. La pandemia, senza i vaccini, sarebbe stata come l'influenza spagnola: avrebbe sconvolto il Paese molto più di quanto non abbia fatto."