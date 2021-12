GF Vip 6, Alex Belli ammette di aver detto una bugia: fan senza parole

Alex Belli ha ammesso di non essere sempre stato sincero quando era nella casa del GF Vip 6, svelando la sua bugia. Ecco tutti i dettagli e l’ulteriore frecciatina per uno dei concorrenti del reality show di Canale 5.

Alex Belli è stato uno degli inquilini più chiaccherati del GF Vip 6. Anche dopo aver abbandonato la casa per essere stato squalificato dal gioco, l’ex protagonista di Centovetrine continua a parlare di sè. Prima sono stati i suoi tweet contro Aldo Montano e Alessandro Basciano ad attirare l’attenzione.

Poi, un ulteriore messaggio misterioso accompagnato da un unfollow a Soleil Sorge ha sollevato parecchie polemiche. La sua presenza nell’ultima diretta del GF Vip 6 ha dato l’occasione di mostrare ulteriori scontri con gli ex inquilini eliminati, ma Alex Belli ha deciso anche di rilasciare un’intervista in cui ha continuato a pungere gli ex compagni del reality.

GF Vip 6, ecco qual è la bugia raccontata da Alex Belli

Alex Belli è uno dei protagonisti del nuovo numero di Chi Magazine, il settimanale di gossip condotto da Alfonso Signorini. L’ex concorrente del GF Vip 6 ha ammesso di aver detto una bugia quando era all’interno della casa, sottolineando che non ce ne sono state altre: lui sarebbe dunque stato sempre sincero, con una sola eccezione.

Quando gli inquilini gli hanno chiesto se avrebbe scelto di continuare a rimanere all’interno della casa oltre il 13 dicembre, lui aveva detto di sì senza esitazioni. In realtà, non voleva turbarli: lui già sapeva che sarebbe uscito. Ribadisce poi la sua antipatia per Alessandro Basciano, su cui taglia corto: “Sulla distanza, anche l’American Smile si scalfisce“.