Manuel Bortuzzo, confessione inaspettata: non era mai successo prima – VIDEO

Manuel Bortuzzo è entrato nella Casa del GF Vip 6 ed ha superato ogni aspettativa sul suo conto, persino quelle del padre

Sono ormai tre mesi che Manuel Bortuzzo, tra alti e bassi, dimostra a sé stesso, ai coinquilini ed al pubblico a casa di che pasta è fatto. Sebbene sia stato molto criticato per il suo altalenante rapporto con Lulù, è stato anche molto apprezzato per le lezioni di vita che ha dato a tutti coloro che hanno saputo ascoltarlo.

Dopo l’incontro col migliore amico, ieri Manuel Bortuzzo ha avuto modo di incontrare suo papà Franco che, al di fuori del reality, si è reso protagonista di alcuni commenti discutibili. Ciononostante, lo stesso nuotatore si è commosso alle parole di suo padre.

“Non l’ho mai visto piangere”, papà Franco svela l’aneddoto su Manuel Bortuzzo

Dopo che Aldo Montano ha lasciato il programma, il giovane nuotatore sembra aver perso la carica che l’ha caratterizzato fin qui. Papà Franco ha voluto dargli una nuova botta d’energia per poter riprendere il suo percorso: “Sei stato veramente all’altezza di tutto e di più, hai fatto gioire tutti, tutte le persone ti amano, sono venuto qua per dirti che mi hai insegnato a vivere. Vedendo le tue lacrime mi è venuto un nodo alla gola, vedere le scene con Aldo Montano è stata una cosa che ci ha toccato ed è stata meravigliosa, so che hai fatto tanta fatica, ho visto che hai trovato la tua serenità e per me questa è la cosa principale“.

Il papà di Manuel, per altro, ha svelato: “La cosa più bella è che mi sto godendo il tuo Aldo, mi sono fatto il tatuaggio come lui, sono contento delle scelte che hai fatto, ti sei fatto prendere in braccio da Alex, ci hai reso solo che felice, tutti ti vogliono bene”.