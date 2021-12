Beautiful anticipazioni, furiosa lite tra Brooke e Sheila: come reagirà Ridge?

Sheila e Brooke finiranno per acciuffarsi: queste sono le nuove anticipazioni americane di Bold and Beautiful. Come reagirà Ridge?

Nuove puntate della soap opera americana andranno in onda, come di consueto, su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 13:40 in seguito al TG5. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che il Natale in casa Forrester si prospetta molto sereno: Eric e Quinn riuniranno in casa loro tutti i parenti con la Logan e la designer di gioielli che dichiareranno la fine della loro guerra, almeno momentaneamente.

Tuttavia, per Brooke la rovina delle festività natalizie è molto vicina: la minaccia è dietro l’angolo. Sheila è una donna molto pericolosa, tant’è che Steffy non ha alcuna intenzione di farla riavvicinare a Finn, ma Taylor ha un piano: chiederà a sua figlia di invitare anche la Carter per Natale, così la psicologa potrà studiarla bene da vicino.

Anticipazioni Beautiful, Brooke e Sheila ai ferri corti

Appena subito dopo Natale, tra Sheila e Brooke ci sarà una furiosa lite mettendo in serio pericolo la madre di Hope per la sete di vendetta della Carter. Stando a quanto svelato da CelebDirtyLaundry, non è chiaro cos’accenderà questa voglia di contrasto con Brooke, ma Sheila sarà davvero agguerrita. È probabile che, al centro della discussione, ci sia ancora una volta Deacon.

A questo punto, è lecito chiedersi: come reagirà Ridge di fronte all’ennesima intromissione di Deacon?