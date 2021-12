Alfonso Signorini riceve la cattiva notizia dopo lo scontro in TV: è ufficiale!

Un brutto scontro in diretta TV cui hanno assistito tutti, ieri sera, lunedì 20 dicembre: adesso è ufficiale per Alfonso Signorini

Ieri sera c’è stato uno scontro in diretta tra Sonia Bruganelli ed Alfonso Signorini con l’opinionista che si è offesa per come il conduttore le ha chiesto di non proseguire a parlare, rivendicando il suo ruolo in trasmissione. La sceneggiata ha sorpreso lo studio perché la moglie di Paolo Bonolis ha deciso di lasciare lo studio, salvo rientrare dopo la pubblicità.

Nonostante questo teatrino e molto altro, il reality show di Canale 5 non è riuscito a convincere il pubblico: ieri, lunedì 20 dicembre, il GF Vip 6 ha incollato davanti al video solo 3.017.000 spettatori con uno share del 20.3%, decisamente in calo rispetto alle scorse puntate.

Tutti gli ascolti TV di lunedì 20 dicembre

Che cosa è successo tra Liguori e sua mamma?#BlancaLaSerie INIZIA ORA su Rai1 e in streaming su RaiPlay ➡️ https://t.co/pYzZtCsdCd pic.twitter.com/ZCAqwYUIyr — Rai1 (@RaiUno) December 20, 2021

Senza batter ciglio, la fiction Blanca di Rai Uno ha registrato numeri da capogiro con la sua penultima puntata: 5.512.000 spettatori pari al 26% di share. Su Rai Due, invece, Alla ricerca di Dory ha interessato 677.000 spettatori con il 3% di share. Per finire, Rai Tre ha raccolto 1.586.000 spettatori pari al 7.2% di share con Report.

Per quel che riguarda le altre reti Mediaset, Die Hard – Un buon giorno per morire ha raccolto 1.016.000 spettatori con 4.6% di share su Italia 1, Rete 4 ha interessato, invece, 869.000 spettatori con il 5.1% di share con Quarta Repubblica.