Ravanusa: funerali di Stato per le vittime dell’esplosione

Una tragedia indescrivibile quella che ha colpito Ravanusa, il centro dell'Agrigentino dove quattro palazzine sono esplose a causa di una fuga di metano, come stabilito dalle prime indagini. Dieci le vittime, compreso Samuele: un bambino che sarebbe nato di qui a pochi giorni. Tutto il paese è sceso in strada per tributare l'ultimo saluto alle vittime. Presenti anche il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, per quelli quelli che si sono svolti come funerali di Stato. Ora, nelle pieghe del dolore che ha devastato intere famiglie, si cerca la verità su ciò che è accaduto.