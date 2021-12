Omicron, Draghi: “Per le nuove misure aspettiamo i dati. Giovedì cabina di regia”

“Ringrazio Scholz per gli elogi” sulla campagna vaccinale in Italia “ma c’è ancora da lavorare ed essere attenti. In cabina di regia questa settimana passeremo in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle vacanze di Natale. Non c’è ancora nulla di deciso. Aspettiamo fino a mercoledì o giovedì i dati di sequenziamento per vedere” l’avanzamento della variante Omicron. Sono le parole del premier Mario Draghi, che in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha aggiunto che “ancora c’è da lavorare” e si deve “procedere con la massima velocità alla terza somministrazione”.

Draghi ha parlato anche della riforma del Patto di stabilità: “Credo che ci sarà un avvicinamento delle posizioni. La pandemia chiama tutti i nostri Paesi a finanziare progetti senza precedenti. E bisognerà vedere come ci si muoverà: è un campo più semplice da affrontare di altri”. In Ue certe volte “l’unanimità ostacola la capacità di agire” ma la possibilità di superarla “non è semplice, per temi come politica estera e difesa è molto complessa”.

Scholz: “L’Italia è un modello da seguire nella lotta al Covid”

Olaf Scholz ha invece elogiato l’Italia: “È un modello da seguire nella lotta al Covid”. Ed ha aggiunto che “Draghi è estremamente competente. So bene di cosa sto parlando, per il nostro passato di cooperazione. L’Italia deve essere felice di avere al vertice un uomo così competente”. Sul fronte dei vaccini inoltre, il cancelliere tedesco ritiene che Italia e Germania abbiano agito bene e che debbano spingere ancora la campagna vaccinale “fino a fine anno”.