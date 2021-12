No Frontex a Napoli: “Basta morti in mare, vogliamo l’abolizione delle frontiere”

Alcune persone si sono ritrovate in piazza Plebiscito, a Napoli, per chiedere l'abolizione di Frontex, l'Agenzia Europea di Guardia Frontiera e Costiera. Presente il padre comboniano Alex Zanotelli, che lamenta a Frontex la malagestione dei flussi migratori. "Le vittime in mare sono più di 100mila, è ora di dire basta", dice al megafono. All'Agenzia europea i manifestanti addebitano quelle politiche migratorie che portano alla violazione dei diritti umani. Per questo chiedono abolizione delle frontiere e libera circolazione delle persone.