Le Iene, salta tutto di nuovo: c’è preoccupazione per la salute del vip

Per la seconda volta un vip ha cancellato la sua presenza poco prima della messa in onda dell’ultima puntata dell’anno de Le Iene. Ecco di chi si tratta e quale sarebbe il motivo dietro a quanto successo.

Come è noto, quest’anno Nicola Savino sarà affiancato alla conduzione de Le Iene da numerose presenze femminili, una diversa per ogni puntata. Per l’ultimo appuntamento dell’anno, ci sarebbe dovuta essere in onda sul piccolo schermo Ornella Vanoni, un incontro che Savino aveva ammesso di attendere con impazienza.

Sembrerebbe ormai certo che la cantante abbia disdetto l’appuntamento, e che la trasmissione di Italia 1 abbia già trovato una sostituta. Si tratterebbe infatti di Iva Zanicchi, reduce dal successo della trasmissione disegnata intorno a lei, D’Iva. Inoltre, sarà anche una dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo.

Le Iene, cosa succede alla vip? I motivi del doppio forfait

È la seconda volta che la vip cancella la sua presenza a Le Iene. Ornella Vanoni, infatti, sarebbe dovuta inizialmente essere la co-conduttrice della puntata andata in onda il 16 novembre. All’ultimo momento era stata scelta come sostituta Elena Santarelli, e la cantante sembrava avesse un po’ di febbre, forse anche il Covid.

A distanza di diverse settimane sembra improbabile che la vip non possa ancora partecipare a Le Iene a causa dell’influenza. Il vero motivo sembrerebbe essere stato rivelato da Ornella Vanoni in un collegamento telefonico con Domenica In, in cui ha promosso il film Sette donne ed un mistero. Avrebbe fatto una brutta caduta in treno.