Incidente al GF Vip, cade durante la coreografia: le sue condizioni – VIDEO

Una brutta caduta durante le prove della coreografia natalizia del GF Vip: il video della scivolata e le sue condizioni

Al GF Vip 6 stanno provando la coreografia natalizia. Quest’anno, infatti, i concorrenti hanno deciso di rendere magico il Natale dei telespettatori regalando una vera e propria recita. In questi giorni, dunque, prima e dopo la diretta stanno facendo le consuete prove affinché tutto sia perfetto.

Tuttavia, come abbiamo già visto, queste prove stanno portando addirittura qualche screzio. Tant’è che Valeria Marini ha litigato con le altre coinquiline sostenendo di essere una prima donna e di dover essere lei a star davanti a tutti nella coreografia organizzata: “Ragazze io non sono abituata, allora mi tolgo da questo numero, perché non fa per me questa soluzione. Se a me toglie le mie abitudini non rendo come dovrei. Già questa coreografia per me non va, poi se devo fare cose che non sono mie”.

GF Vip 6, incidente per Manila Nazzaro che scivola

Durante le prove della coreografia con altre due concorrenti della casa, Manila Nazzaro è inciampata e scivolata su un aggeggio della Casa. La reazione di Carmen Russo è esilarante perché per un attimo si ferma a vedere cosa fosse successo, poi subito dopo si ricompone e ricomincia le prove senza batter ciglio.

Insomma, questa recita natalizia s’ha da fare?