Giancarlo Magalli, colpo di scena tremendo: nessuno poteva aspettarselo

Un colpo di scena inaspettato per Giancarlo Magalli che è costretto ad una battuta d’arresto per quanto riguarda la sua carriera

Una pessima notizia per Giancarlo Magalli che non sta vivendo il miglior periodo della sua carriera. Dopo la causa persa contro Adriana Volpe, ha floppato incredibilmente con il suo nuovo programma Una parola di troppo, il game show di Rai 2. Stando alle indiscrezioni lanciate da Dagospia, infatti, il 24 dicembre sarà l’ultima puntata e non ci sarà alcun seguito -come inizialmente previsto- all’anno nuovo.

Gli ascolti troppo bassi, lo share quasi inesistente -ogni volta tra il 3% ed il 4%- hanno fatto sì che i vertici Rai provvedessero alla chiusura anticipata del programma, lasciando, di fatto, Giancarlo Magalli con un pugno di mosche.

Giancarlo Magalli senza programma: cosa farà adesso?

Dopo la chiusura di Una parola di troppo e l’addio a I Fatti Vostri è difficile intuire quale sarà la nuova occupazione in TV di Giancarlo Magalli che, al momento, è fuori da ogni palinsesto. La trasmissione di Rai Due è ormai affidata all’infallibile duo composto da Salvo Sottile e Anna Falchi che stanno ottenendo risultati ben oltre quelli sperati.

Intanto, il conduttore non ha ancora commentato su nessun social la cancellazione del suo programma dai palinsesti, ma non è detto che questo tarderà ad arrivare. È la volta definitiva che si butterà a far politica?