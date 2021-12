Amici 21, allieve a rischio eliminazione: l’avvertimento di Rudy Zerbi – VIDEO

Rudy Zerbi ancora insoddisfatto di due allieve: l’insegnante di canto le avverte per l’ultima volta. A rischio eliminazione o sostituzione

Ancora una volta Rudy Zerbi appare insoddisfatto del lavoro che starebbero svolgendo due sue allieve ad Amici 21: parliamo di Rea e Nicol. Le due cantanti, nell’ultima puntata del talent andata in onda domenica 19 dicembre 2021, si sono posizionate agli ultimi posti in classifica finendo così in sfida.

Ma non sarebbe questa la prima volta per Rea e Nicol. Per questo motivo, l’insegnate di canto ha deciso di chiarire alcuni punti con le due allieve. Zerbi, senza troppi giri di parole, ha spiegato a Nicol e Rea che sono sempre più a rischio eliminazione. Entrambe però, seppure in modi diversi, hanno mostrato il proprio disappunto con Rudy: le due cantanti sono convinte di impegnarsi.

Amici 21, Rea e Nicol a rischio eliminazione: l’avvertimento di Rudy Zerbi

Le ultime performance di Rea e Nicol non sono piaciute a Rudy Zerbi che ha deciso di chiamare le proprie allieve per un confronto. L’insegnante di canto, senza troppi giri di parole, ha sottolineato ad entrambe che sono a rischio eliminazione o sostituzione. Le parole di Zerby hanno fatto infuriare Nicol.

La ragazza, se in un primo momento ha mostrato il proprio disappunto con educazione, quando ha lasciato la sala ha sbattuto la porta. Un gesto che non è affatto piaciuto a Rudy: difatti, l’insegnante ha chiesto a Rea di far tornare Nicol in sala per un ulteriore rimprovero. La Castagna in sua difesa ha detto a Zerbi di non aver sbattuto la porta e che prima di uscire aveva addirittura ringraziato.

Tornata in casetta il suo umore è apparso a terrà. La giovane 21enne si è sfogata con Alex: “Non esiste proprio. Mi puoi dire tutto, ma io porto rispetto. Se dico che non è vero perché devi dire che è così?? Se pensi questo di me mandami a casa, prendi un’altra persona. Io mi impegno ogni giorno!”, ha chiosato Nicol.