Un Posto al Sole, Patrizio Rispo spiazza i fan: “Ci sarà una trama diversa”. Nel cast fin dal primo giorno, l’attore esce allo scoperto

Da venticinque anni c’è un appuntamento nel Preserale di Rai 3, che nessuno si perde. Perché non è un caso se Un Posto al Sole è diventata la soap più longeva di tutta la tv italiana. Ha saputo resistere nel tempo, anche nelle ultime settimane quando la direzione di rete voleva anticiparla di un paio d’ore facendo infuriare tutti i fan.

E se la soap ambientata tra Palazzo Palladini e altri scorsi di Napoli ha avuto così tanto successo 1,7 milioni di spettatori fissi in media) è anche merito dei suoi protagonisti. Uno è Patrizio Rispo, entrato all’inizio insieme ad altri storici volti come Marzio Honorato, e che da allora non ha mai abbandonato il set.

Raffaele, il custode del palazzo che da allora ad oggi ha fatto compagnia al pubblico, negli anni ha subito diverse evoluzioni, anche con toni drammatici. Ma è sempre presente, un filo rosso portante della storia, che nessuno potrebbe pensare di toccare oppure di ridimensionare per non far infuriare il pubblico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip 6, clamorosa rivelazione spiazza tutti: “Si sono messi d’accordo”

Un Posto al Sole, Patrizio Rispo spiazza i fan: Raffaele sempre più al centro della trama

Negli ultimi mesi i fan di UPAS, come è più semplicemente conosciuto il programma, hanno notato come Patrizio/Raffaele non sia più stato al centro della trama. Ma è solo una situazione temporanea, lo garantisce lo stesso Rispo che ne ha parlato al settimanale ‘Visto’.

“In effetti Raffaele in quest’ultimo periodo non ha avuto una sua storia da protagonista ma è sempre stato presente, facendo da spalla agli altri personaggi. Mi piace scoprire cosa gli succederà giorno dopo giorno, così come fanno i telespettatori. Sicuramente in futuro avrà un’altra trama diversa e importante“. E ammette di sentirsi un po’ come Raffaele nella vita di tutti i giorni perché ormai si immedesima in lui anche a casa.

Il successo di Un Posto al Sole però è anche il fatto che tra gli attori del presente e del passato c’è un legame fortissimo e Rispo lo ha riscoperto di recente. Insieme ad alcuni colleghi ha aperto un ristorante-pizzeria a Chiaia, un progetto che coltivava da diverso tempo. E a trovarlo sono passati anche gli amici che con lui recitano o hanno recitato, perché Un Posto al Sole è una grande famiglia.