Amici 21, il regalo a LDA svela un terribile retroscena: quanta sofferenza

Durante la puntata di Amici 21, LDA ha ricevuto un regalo di Natale da parte della sua famiglia. Ecco di cosa si tratta e a quali ricordi è legato questo dono.

La puntata di Amici del 19 dicembre è stata l’ultima di questo 2021. Anche per questo motivo, il tema centrale della trasmissione è stato il Natale e gli alunni hanno potuto ricevere degli oggetti in regalo dai loro familiari. Il primo a vedere i regali che aveva ricevuto è stato proprio LDA.

I doni sono stati inseriti in un albero di Natale con tanti cassetti, che riportavano le facce dei concorrenti di Amici. Il cantante, quando ha scoperto che per lui c’era Azzurrino, lo ha riconosciuto subito e si è emozionato. Ha poi brevemente raccontato la storia che c’era dietro questo regalo e perchè per lui ha un significato così speciale.

Amici 21, che cos’è il regalo ricevuto da LDA

Azzurrino è un pupazzo che LDA ha ricevuto in regalo quando era piccolo. Per lui ha un significato speciale, perchè quel peluche lo ha accompagnato in sala operatoria durante una delicata operazione. Il cantante di Amici non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli riguardo il problema di salute che lo ha portato a subire un intervento chirurgico.

LDA ha ricevuto anche un bel videomessaggio, dove i fratelli e le sorelle gli hanno fatto gli auguri di Natale. In particolare, ha parlato per primo il fratello Claudio, che ha detto di essere molto orgoglioso di lui e di sentire la sua mancanza. Anche la sorella Ilaria ed il figlio di Anna Tatangelo, Andrea, lo hanno incoraggiato a proseguire il suo percorso.