Fedez e Chiara Ferragni scappano in strada: cosa è successo – VIDEO

Chiara Ferragni e Fedez sono scesi di corsa in strada a Milano quando hanno sentito la prima delle due scosse di terremoto che nella mattinata del 18 dicembre hanno preoccupato tutti i cittadini lombardi.

Intorno alle 11:34 del 18 dicembre, in Lombardia si è sentito un terremoto molto forte. L’INGV ha rilevato una magnitudo di 4.4, con l’epicentro a Bonate Sotto, vicino Bergamo, ed una profondità di soli 26 chilometri. L’ultima volta che era successo un avvenimento simile in Lombardia era il 1979, circa 42 anni fa.

In molti si sono spaventati per quei pochi secondi di movimento sussultorio, e sono subito scesi in strada, intasando di telefonate i pompieri e la protezione civile. Fra loro, ci sono anche Fedez e Chiara Ferragni, ovvero i Ferragnez. Lui ha condiviso la notizia del terremoto, mentre lei ha sottolineato di non aver mai visto niente del genere a Milano.

Fedez e Chiara Ferragni, ma non solo: anche la Panicucci

Fra i vip che hanno sentito il terremoto, non ci sono solo Chiara Ferragni e Fedez, che hanno raccontato che si stavano recando comunque al parco vicino casa, in zona CityLife a Milano. Anche Federica Panicucci ha raccontato molto preoccupata di aver visto le stoviglie e gli oggetti tremare, e di essersi davvero spaventata.

Lo stesso è stato lamentato anche da Francesco Facchinetti, che ha chiesto ai suoi followers se anche da loro era stato avvertito il terremoto di fargli sapere se stavano bene. Anche Ghemon ha sentito la scossa, ed ha commentato sui propri canali social: “Oggi scossa niente male a Milano, l’avete sentita?“.

