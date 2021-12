Tommaso Zorzi aveva previsto tutto: la frase profetica su Alex Belli

Nella scorsa edizione del Grande Fratello VIP, Tommaso Zorzi è stato più che profetico: la frase che ha sorpreso i fan su Alex Belli

Tommaso Zorzi profetico su Alex Belli: il video ha subito fatto il giro del web. L’ex gieffino e vincitore della passata stagione del reality show, infatti, ha incredibilmente menzionato l’attore ironicamente in merito ad una scena affettuosa di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello.

Tommaso Zorzi menziona Alex Belli nella passata edizione del GF Vip

L’anno scorso, Tommaso Zorzi era in Casa con Rosalinda Cannavò e Dayane Mello con le quali era anche particolarmente legato. Nel commentare uno scambio d’affetto tra le due, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello VIP affermò ironicamente: “Qua c’è Alex Belli a casa che dice ‘Io potevo fare di meglio, potevo inventarmi una trama migliore'”. La frase scatenò una certa ilarità tra i coinquilini della passata stagione che, evidentemente, avevano avuto modo di conoscere l’attore di Centovetrine.

Un anno dopo, Alex Belli è stato nella Casa del GF Vip nella sesta edizione del reality, salvo poi essere squalificato per aver avuto un contatto con Delia Duran che non ha dovuto osservare la quarantena di due settimane in quanto ospite. Tuttavia, la frase di Tommaso Zorzi è alquanto eloquente ed una mattutina del genere fa capire com’è visto l’attore nell’ambiente dei VIP del mondo dello spettacolo. I telespettatori non sbagliano quando gli danno dell’attore melodrammatico?