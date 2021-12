“Non mi va di piangere” e poi scoppia in lacrime: momento commovente ad Amici 21

Un momento molto commovente in cui si è messa a nudo la fragilità all’interno della scuola di Amici 21: cos’è successo

L’ingresso di Aisha ad Amici 21 è stata una botta di emozioni per tanti telespettatori per la sua grande tonalità di voce. Tuttavia, a trarre vantaggio dalla sua avventura sono, incredibilmente, anche le professioniste della categoria ballo, Francesca Tocca e Elena d’Amario che, in più occasioni, hanno avuto modo di confrontarsi con la cantante.

Ancora una volta, Aisha ha avuto modo di confrontarsi con loro per le sue stesse insicurezze: il suo fisico rappresenta un ostacolo troppo grosso per accettarsi e Francesca Tocca ed Elena d’Amario vogliono che lei la veda da un altro punto di vista.

Francesca Tocca ed Elena d’Amario in lacrime dalla commozione – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

È in saletta parlando con Aisha che Francesca Tocca ha buttato fuori qualcosa che, forse, teneva dentro da troppo tempo: “Questo mestiere richiede di essere sempre perfetta all’occhio della gente. Delle volte ci facciamo più problemi noi quando in realtà la gente fuori non li guarda questi problemi. E’ una cosa che ci facciamo noi dentro la nostra testa. Delle volte entriamo dentro un tunnel. Piango subito, ma non mi va di piangere”.

Anche Elena d’Amario ha voluto dire la sua su quanto ha confessato la collega, a voce rotta: “Io conosco Francesca e ai miei occhi questa sua insicurezza la rende ancora più bella. Dietro quella perfezione c’è questa fragilità, questa inconsapevolezza. Succede questo perché parliamo ed esterniamo poco”.