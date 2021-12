Da Ballando con le Stelle a Domenica In: Mara Venier ha scelto proprio lui

Mara Venier ha deciso: protagonista di Ballando con le Stelle a Domenica In. Scopriamo di chi si tratta e quale sarà il suo ruolo

Concluso il proprio impegno lavorativo a Ballando con le Stelle, protagonista di quest’ultima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci, potrebbe direttamente passare a Domenica In: parliamo del bel veneziano Alvise Rigo. A sceglierlo sarebbe stata proprio Mara Venier. Ma che ruolo andrebbe a ricoprire nel contenitore domenicale di Rai Uno?

Ebbene, come rivela il settimanale Vero, Alvise che più volte è stato ospite della zia degli italiani, potrebbe diventare un personaggio fisso in trasmissione. Resta ora solo un dilemma: quali saranno le sorti di Pierpaolo Pretelli qualora vi fosse l’arrivo del bel modello ed ex rugbista a Domenica In? L’ex gieffino sarà sostituito da Alvise oppure zia Mara ha intenzione di tenere entrambi?

Domenica In, Avise Rigo tra i personaggi fissi in trasmissione: Mara Venier sostituirà Pierpaolo Pretelli?

Tra le tante polemiche, Pierpaolo Pretelli è diventato un personaggio importante per Domenica In e, molto probabilmente, qualora vi fosse l’arrivo di Alvise Rigo in trasmissione la Venier potrebbe tenere entrambi. Intanto, tra le tante incognite, sembra chiaro che zia Mara ha preso a cuore il concorrente di Ballando con le Stelle.

Difatti, tra i tanti Alvise è stato uno dei pochi, se non l’unico, ad essere più volte ospitato a Domenica In. Rigo non è nuovo nel mondo dello spettacolo. Ricordiamo che nel 2020 è apparso anche al Festival di Sanremo accanto ad Antonella Clerici. A Ballando con le Stelle, invece, ha avuto modo di farsi conoscere ulteriormente.