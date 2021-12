Beautiful, un clamoroso ritorno stravolge tutto: come reagirà Brooke?

Un clamoroso ritorno stravolge l’amata serie tv ‘Beautiful’. Andiamo a vedere come reagirà Brooke alla notizia.

Sono in arrivo diversi colpi di scena a Beautiful, con un imminente ritorno di Deacon Sharpe. Infatti il padre naturale di Hope entrerà nuovamente all’interno della soap opera americana. Inoltre proprio la ragazza è tormentata dalla storia d’amore tra Deacon e Brooke Logan. Un ritorno inatteso, con il personaggio che ha scontato 4 anni di carcere ed adesso sta facendo rientro a Los Angeles.

L’attore Sean Keenan a Nuovo Tv ha rivelato: “Deacon non ha mai avuto una famiglia solida, ora che sta invecchiando comincia a sognare di lasciare una traccia di sè nel mondo e cerca quindi di riallacciare i rapporti con sua figlia Hope“. L’attore ha poi concluso: “Per lui è quasi un modo per ricevere l’assoluzione per tutti gli errori che ha commesso“. Quindi non solo Deacon tornerà da Hope ma cercherà anche di riconquistare Brooke.

Beautiful, torna Deacon: cercherà di riconquistare Brooke

Ovviamente, come prevedibile, il ritorno di Deacon scombussolerà la famiglia di Logan e Forrester. Deacon si alleerà con l’altra cattiva di Beautiful, la perfida Sheila Carter, con i due che cercheranno di allontanare i figli dai rispettivi partner. Parlando dei nuovi episodi Keenan ha affermato: “Ogni volta che torno sul set della soap è come se tornassi a casa. Amo interpretare Deacon Sharpe e amo le persone che lavorano con me in scena e dietro le telecamere“.

Sempre l’attore ha affermato: “Sono molto legato a questo personaggio e considero Deacon uno dei progetti migliori della mia carriera“. Nonostante la pandemia, infatti, l’attore ha continuato a lavorare e riguardo ai suoi impegni professionali ha dichiarato: “Non mi sarei mai aspettato di fare così tante cose, nonostante la pandemia“. Deacon ha girato anche un film con Bruce Willis, scritto un libro ed ha creato una sua serie tv.