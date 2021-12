Forte apprensione tra i fan dell’ex tronista di Uomini e Donne che è in dolce attesa ed ha contratto il Covid

Con un lungo messaggio su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne, Ramona Amodeo, ha spiegato la sua assenza ai suoi follower già preoccupati perché da tempo non postava nulla sui social.

È da tempo che il volto noto del dating show di Maria De Filippi è incinta ed i follower stanno seguendo le sue settimane con tanta gioia per la prossima nascita. Tuttavia, la sua assenza ha soltanto confermato una paura di tutti coloro che la seguono: Ramona Amodeo è risultata positiva al Covid durante la gravidanza.

Uomini e Donne, Ramona Amodeo spiega la sua assenza ai follower

Su Instagram, l’ex tronista Ramona Amodeo ha spiegato: “Purtroppo ieri mattina ho scoperto di essere positiva al Covid. Non stavo bene con tosse e dolore ai polmoni e per scrupolo ho voluto fare come altre volte. Annachiara per il momento negativa, stiamo aspettando di fare tutti il molecolare. Siamo già in piattaforma ed ho avvisato personalmente le persone con cui ho avuto contatti negli ultimi giorni. Io sono isolata dal resto della famiglia”.

“Sto bene, una semplice influenza, più pesante”, ha continuato sui social l’ex tronista di Uomini e Donne, “sto assumendo tutte le cure che il mio medico mi ha dato. Non c’è da preoccuparsi. A volte il panico fa dire cose senza senso alle persone che ci circondando. Tutti si sentono medici e infermieri in diritto di giudicare. Al momento c’è bisogno solo di positività. È un virus che, purtroppo, può beccare tutti. È tutto sotto controllo, forse è più difficile la gestione in casa e non stare vicino le bimbe”.