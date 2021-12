Netflix, calano sensibilmente i prezzi: gli utenti possono festeggiare

Netflix ha deciso di calare sensibilmente i prezzi, per la gioia degli utenti. La grande novità, però, non arriverà in Italia: cosa succede.

Netflix è pronta a prendere una decisione importante sui prezzi. Infatti la piattoforma di Reed Hastings ha in programma un taglio prezzi importante. La grande novità arriva da oltreoceano e quindi non riguarderà gli utenti italiani. Infatti proprio gli abbonati della penisola subiranno un aumento dei prezzi, che entrerà in vigore nei prossimi giorni. L’obiettivo del colosso dello streaming video è quello di recuperare abbonati in India dove.

Nonostante siano passati già sei anni al lancio della piattaforma, ancora sono pochi gli utenti iscritti. Il mercato indiano è importantissimo per la piattaforma anche visto il gran numero di abitanti. La società americana, infatti, ha come obiettivo quella di rimodulare i prezzi scontandoli del 60%. Andiamo quindi a vedere quali saranno i prezzi imposti per i futuri abbonati del paese indiano.

Netflix, prezzi scontati in India: il nuovo piano tariffario

I piani tariffari sono destinati a scendere in India, con il servizio streaming pronto ad attirare un gran numero di utenti nel paese da oltre un miliardo di cittadini. Partiamo da Netflix Basic, che permette di vedere tutte le serie tv ad un costo di 2,6 dollari al posto di 6,6 dollari. Mentre invece il piano Standard che consente lo streaming in HD a 720p su due dispositivi contemporaneamente è passato a 6,6 dollari invece che 8,5 dollari. Infine il piano Premium che permette la visione di tutte le serie in 4K, passa a 8,5 dollari rispetto ai precedenti 10,5 dollari.

Nonostante sia uno dei mercati più vasti al mondo, l’India è un territorio ostile per Netflix che non riesce ad accumulare gli abbonati sperati. Inoltre questo può essere sintomo di come i contenuti della piattaforma non trovino appeal nel colosso indiano. Mentre invece al contrario Hotstar di Disney continua a dominare il mercato. Ma il maggior numero di utenti in assoluto lo possiede YouTube, con mezzo miliardo di utenti attivi nel mercato dell’Asia Meridionale.