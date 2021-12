Pillola anti-Covid, Pfizer: “riduce ricoveri e decessi di quasi il 90%”

La pillola anti-Covid Paxlovid sarebbe efficace nell’evitare le conseguenze più gravi del Covid-19. Ad annunciarlo la stessa azienda produttrice del farmaco Pfizer, dopo aver effettuato studi clinici. In particolare, Paxlovid ridurrebbe ricoveri e decessi tra pazienti a rischio di quasi il 90%, nei casi in cui viene assunta nei primi tre giorni dopo la comparsa dei sintomi.

Paxlovid sarebbe efficace anche contro la variante Omicron

Questo risultato è emerso in seguito a una sperimentazione è effettuata su oltre 2.200 pazienti e conferma le prove preliminari. Inoltre uno studio in laboratorio ha dimostrato che la pillola può risultare efficace contro la variante Omicron del virus. Come ha riferito l’azienda americana Pfizer in una nota, è probabile che i risultati ottenuti riescano ad accelerare l’iter di approvazione di Paxlovid da parte della Fda statunitense.

“Questa notizia fornisce un’ulteriore conferma che il nostro farmaco antivirale, se autorizzato o approvato, potrebbe avere un impatto significativo sulla vita di molti pazienti, poiché i dati supportano ulteriormente l’efficacia di Paxlovid nel ridurre i ricoveri e la morte e mostrano una sostanziale diminuzione della carica virale. E ciò sottolinea il potenziale del farmaco nell’ambito del trattamento salvavita dei pazienti in tutto il mondo”, ha dichiarato Albert Bourla, presidente e ad di Pfizer. “Varianti emergenti come la Omicron hanno esacerbato la necessità di opzioni di trattamento accessibili per tutti coloro che contraggono il virus e siamo fiduciosi che questo potenziale trattamento possa risultare uno strumento fondamentale per aiutare a frenare la pandemia”, ha aggiunto.