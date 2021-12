Meteo, un inverno che sembra primavera: torna a splendere il sole dopo le temperature rigide degli ultimi giorni in Italia

Il grande freddo e le precipitazioni nevose in diverse regioni italiane ci avevano fatto davvero capire che l’inverno si avvicina, siamo in fondo ormai prossimi. Questa si annuncia come una settimana anomala, caratterizzata da un picco di alta pressione che circonderà il Paese dando vita a giornate davvero particolari.

Se infatti nella notte soprattutto al Nord la colonnina scenderà anche parecchio sotto lo 0, durante la giornata invece ci potremo godere il sole e temperature miti per dicembre. In alcuni casi infatti il termometro arriverà a superare ai 15°, decisamente inusuali la settimana prima di Natale.

Ma possiamo pensare di godercela, perché almeno fino a domenica 19 dicembre godremo condizioni di stabilità generale. Occhio soltanto alle possibile gelate notturne e a qualche nebbia a tratti fitta al Nord.

Controllando le previsioni meteo in dettaglio scopriamo che al Nord ci saranno solo nebbie e foschie sulle zone pianeggianti che comporteranno una riduzione della visibilità. Ma in generale si annuncia tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi Al pomeriggio possibile un po’ di nuvolosità alta su tutte le regioni ma priva di fenomeni rilevanti. In serata ancora condizioni di tempo stabile con nubi sparse miste a schiarite, con venti deboli e mari calmi.

Condizioni identiche al Centro. Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Previsti temporanei addensamenti sul Molise e su parte della Toscana che lasceranno però spazio a tempo asciutto con cieli sereni ovunque nel pomeriggio. Temperature sia minime e massime in aumento, con mari poco mossi o localmente mossi.

Infine al Sud e sulle Isole debole pioggia sulla Basilicata, il Molise e la Puglia settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio invece tempo asciutto con cieli poco nuvolosi. Temperature ovunque in rialzo con mari mossi o molto mossi.