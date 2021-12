Bianca Guaccero non trattiene le lacrime: il motivo del suo crollo – VIDEO

Bianca Guaccero non trattiene le lacrime. Il motivo del suo crollo ha lasciato tutti senza parole: “Mi ricorda il periodo più bello della mia vita”

Bianca Guaccero non trattiene le lacrime. Al timone del suo programma pomeridiano, Detto Fatto, la bellissima conduttrice televisiva ha perso il controllo ripensando alla sua infanzia ma soprattutto al suo papà. Oggi, martedì 14 dicembre, l’ex gieffino Jonathan Kashanian ha dedicato il suo spazio alle canzoni dell’infanzia.

Purtroppo però, tra queste, una in particolare ha visto crollare la bella pugliese: ‘Sei Forte Papà’ di Gianni Morandi. Il testo della canzone ha fatto si che Bianca Guaccero ricordasse i momenti più belli vissuti con suo padre. La 40enne ha raccontato: “Mi ricorda il periodo più bello della mia vita. Quella sensazione di protezione che solo le spalle forti di un papà ti possono regalare”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Amici, confessione drammatica di un’ex concorrente: “Ho subito una lacerazione”

Bianca Guaccero in lacrime a Detto Fatto: “Ho tanta nostalgia”

Bianca non è riuscita a trattenere le lacrime a detto fatto. La canzone di Gianni Morandi, ‘Sei Forte Papà”, le ha risvegliato dei ricordi legati alla sua infanzia. La Guaccero ha ricordato le spalle forti del suo papà e della protezione che è sempre riuscito a trasmetterle: “Di quello ho tanta nostalgia”, ha chiosato la pugliese.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Iva Zanicchi, ricordo straziante dopo il Covid: “Ci hanno proibito di aprirla”

Ma non è tutto. Bianca ha ammesso che suo padre è tutta la sua vita e che per motivi professionali, data la lontananza, riescono a vedersi poco. Per confortare la bella conduttrice Jonathan Kashanian ha provato a scherzarci su: “Non hai paura di piangere nonostante ti si rovina il trucco”.