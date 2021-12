GF Vip 6, ‘comunicazione di servizio’ per Alex Belli dopo la tentata fuga

La scena di Alex Belli che ha tentato di forzare la porta rossa del GF Vip 6 ha fatto il giro del web ed è arrivata la ‘comunicazione di servizio’

Nonostante il GF Vip 6 abbia tentato di censurare la sfuriata di Alex Belli, la scena della sua tentata fuga ha fatto il giro del web:

ALEX BELLI REGALANDOCI LA SUA MIGLIORE PERFORMANCE CHE CAPOLAVORO 😭 #GFvip pic.twitter.com/DlIk4V30b7 — BagnoTrash (@bagnotrash) December 11, 2021

Non è chiaro cos’abbia scatenato l’ira dell’attore che, ad un certo punto, ha cercato di forzare la porta rossa urlando: “Aprite questa porta! Vi giuro che se non aprite questa porta vado fuori di testa”. Colpendo a calci e pugni l’ostacolo che lo separava dall’uscita dalla Casa, Belli è stato subito raggiunto dai suoi compagni che hanno tentato di calmarlo.

LEGGI ANCHE > > > Claudio Baglioni letteralmente travolto: duro colpo per l’artista

NON PERDERTI > > > Sanremo 2022, un premio Oscar alla conduzione insieme ad Amadeus: che bomba!

LEGGI ANCHE > > > Gemma Galgani ricorda il lutto che ha segnato la sua vita: “Mi mancano”

GF Vip 6, la ‘comunicazione di servizio’ per Alex Belli

La scena che vede l’attore di Centovetrine infuriato ha scatenato l’ilarità del web, ancor più dopo il commento di Andrea Zelletta che ha tweettato:

Comunicazione di servizio… oltre all’entrata/uscita principale volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte… #crocctime — Andrea Zelletta (@AndreaZelletta) December 11, 2021

Anche l’ex gieffino è convinto che quella del modello sia una messa in scena per fare un po’ di audience e regalare un po’ di teatrino comandato dall’esterno della Casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Flavio Briatore-Elisabetta Gregoraci, decisione stupefacente: stentano tutti a crederci

Lo stesso ex coinquilino dell’attore, Samy Youssef, nelle scorse ore durante un’intervista ha affermato: “Sono entrato e avevo già le idee chiare su di lui. Abbiamo fatto Temptation Island 2019 e lì non mi è piaciuto per niente. Là dentro sta facendo l’attore. Per me tutto quello che fa è scena, anche con Manuel. È tutto programmato, non ho mai creduto ad Alex, anche se ho provato a dargli una possibilità”.