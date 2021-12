Elettra Lamborghini, lacrime in Tv per la scomparsa: “Che alternativa avevo?”

Elettra Lamborghini è scoppiata in lacrime in Tv quando ha parlato del suo recente dramma. La cantante non si dà pace per la sua scelta: “Che alternativa avevo?! Farti operare o morire di dolore o con un eutanasia poche ore dopo?“

In questi giorni, l’agenda di Elettra Lamborghini è fitta di impegni. Ha lanciato il nuovo singolo musicale natalizio, A mezzanotte; inoltre, è uscita la sua linea di borse disegnate per Carpisa. È stata annunciata come la conduttrice di Miss Italia 2021, ed è stata ospite di Verissimo, dove ha fatto il punto della situazione.

Con Silvia Toffanin, la cantante ha spiegato come il gossip sulla sua gravidanza fosse completamente falso: in questo momento ha altre priorità nella vita, si sente giovane e si vuole ancora divertire. Elettra ha poi affrontato un argomento che la tocca molto da vicino, e non ha potuto trattenere le lacrime quando ha parlato della sua recente perdita.

Elettra Lamborghini, il peso della scelta e le conseguenze

Quattro giorni dopo il matrimonio con AfroJack, il suo cavallo Lolita è morto a causa dell’operazione subita per una colite. L’animale le teneva compagnia da quando aveva 12 anni e cercava di entrare nel settore agonistico del salto agli ostacoli. Elettra Lamborghini ricorda che tutti i ricordi più belli dell’infanzia sono proprio con Lolita.

Dopo 16 anni passati insieme, spiega che non sa come farà a vivere senza di lei. La cantante ha inoltre spiegato a Verissimo di vivere una sorta di doppia vita. Sul palco è sempre molto curata ed appariscente, ma nella vita di tutti i giorni è molto pratica ed ama prendersi cura dei propri cavalli, anche lavandoli e pulendo i loro bisogni.

Ecco il messaggio scritto da Elettra Lamborghini quando è morta il suo cavallo Lolita: