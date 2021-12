Amici 21, LDA si emoziona davanti a tutti: brividi in studio – VIDEO

Una gara ricca di emozioni, oggi, per LDA che alla fine ha conquistato il secondo posto e tutto il pubblico di Amici 21

Una puntata ricca di emozioni quella di Amici 21 di oggi, domenica 12 dicembre, che ha regalato una gara molto avvincente tra i ragazzi. Il tema di oggi era ben chiaro, sulle emozione che gli stessi allievi provano dedicando il pezzo a qualcuno cui sentivano di dover dire qualcosa.

A questo punto, LDA ha approfittato per parlare ai suoi genitori della loro separazione scrivendo delle barre sulla canzone Un attimo ancora dei Gemelli DiVersi che ha convinto Sabrina Ferilli che gli ha assegnato un 9 e l’ha fatto arrivare al secondo posto a pari merito con Aisha.

Amici 21, le parole di LDA sulla separazione dei genitori

Luca ha scelto di parlare di sua mamma Carmela e suo padre Gigi, della loro separazione e del modo in cui lui, da terzogenito, l’ha vissuta. “Non è leggerissimo come un argomento. Può essere tutto fraintendibile. Ho voluto parlare di questo argomento come se fossi ancora un ragazzino piccolo, quando sei bambino vedi mamma e papà come i tuoi genitori. Quando cresci li vedi come persone che fanno scelte per il bene di tutti”.

LDA ha voluto sensibilizzare sul tema e Sabrina Ferilli ha colto l’occasione per aggiungere due parole sul discorso dell’allievo di Amici 21. Alla fine, Luca ha portato a casa un bel 9 pieno ed il secondo posto nell’esibizione odierna che lo salva dalla sfida.