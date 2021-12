Amici 21 anticipazioni, la classifica di Sabrina Ferilli: gli allievi che finiranno in sfida

Grande attesa per la nuova puntata di Amici 21, in onda oggi 12 dicembre alle ore 14:00 su Canale Cinque. Ospiti Sabrina Ferilli, Marco Mengoni e Riki

Amici 21 torna oggi, domenica 12 dicembre alle ore 14.00 su Canale Cinque, con una puntata ricca di sorprese. Maria De Filippi ospiterà Sabrina Ferilli nelle vesti di giudice speciale. L’attrice che già lavora al fianco della queen di Canale Cinque, a Tu si Que Vales, dovrà valutare le esibizioni degli allievi cantanti.

Chi si aggiudicherà il primo posto e chi l’ultimo nella classifica che sarà stilata oggi? Questo lo staremo a vedere. Intanto non mancheranno come sempre le sfide che stabiliranno la permanenza o meno di ballerini e cantanti ad Amici 21. Tra gli ospiti presenti oggi in puntata troveremo anche Marco Mengoni e Riki.

Amici 21, la classifica di Sabrina Ferilli: trionfano Luigi Strangis e Sissi. Le anticipazioni

Nuove sfide ad Amici 21, oggi, confermeranno o meno la permanenza di cantanti e ballerini nel talent di Maria De Filippi. Come sempre gli allievi dovranno dimostrare di meritare il banco attenuto a inizio programma. Gli allievi prima dell’esibizione si toglieranno la maglia e saranno i loro insegnati a riconfermarla solo dopo aver eseguito la coreografia o la canzone assegnatagli.

Ma stando agli ultimi spoiler lanciati da Il Vicolo delle News, la classifica stilata da Sabrina Ferilli potrebbe vedere il grande trionfo di Luigi Strangis e Sissi (Silvia Cesana). Negli ultimi posti, invece, potremmo trovare Elena, Albe e Alex. Come da regolamento saranno loro tre ad andare in sfida la prossima settimana. Non ci resta altro che seguire la puntata odierna per scoprire tutti i dettagli, buona visione.