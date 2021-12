WhatsApp, ora si potrà inviare e ricevere denaro: come fare

Spunta un nuovo aggiornamento di WhatsApp, che è pronta a permettere all’utente di inviare e ricevere denaro: andiamo a vedere come fare.

Sono tantissime le funzioni presenti su WhatsApp, che continua ad aggiornarsi incessantemente. A breve l’applicazione verrà introdotto nel Metaverso di Mark Zuckerberg, con l’aggiunta di un portafoglio digitale chiamato Novi. Infatti questa novità permette di inviare denaro a familiari e amici con la stessa facilità dell’invio di un messaggio, come rivelato dallo stesso capo di Novi, Stephane Kasriel.

Inoltre lo stesso Kasriel ha poi aggiunto: “Sentiamo spesso che le persone usano WhatsApp per coordinare l’invio di denaro ai propri cari e Novi consente alle persone di farlo in modo sicuro, istantaneo e senza commissioni“. Per inviare il denaro sull’applicazione, quindi, bisognerà aggiungerlo al proprio conto Novi, dove verrà convertito in USDP (Pax Dollar) ossia una valuta digitale stabile. Quindi una volta che verrà completata la transizione, il pagamento comparirà direttamente in chat. Infine non ci saranno limiti sul numero di transizioni consentite durante una giornata.

WhatsApp, come eliminare le spunte blu: il trucco è semplicissimo

WhatsApp ancora oggi è il servizio leader al mondo per la messaggistica istantanea. L’applicazione di Menlo Park nel corso di questo anno si è più volta rinnovata, con nuove funzioni ed accorgimenti estetici. Un grande problema, però, resta la difesa della privacy. Infatti ancora oggi ci sono milioni di utenti che disprezzano le ‘Spunte blu‘, ossia la verifica di lettura del messaggio. Ma esiste un modo per eliminare queste spunte.

Infatti per eliminare completamente le spunte blu bisognerà andare su Impostazioni e successivamente su Chat e ‘Disattiva la Conferma di Lettura‘. L’unica differenza tra iOS e Android resta solamente la modalità di accesso alle impostazioni. Infatti su Android le troviamo in alto a destra. Mentre su iPhone le troveremo l’accesso in basso a destra. Ricordiamo che la conferma di lettura, così, non verrà visualizzata né per i messaggi inviati, né per quelli ricevuti.