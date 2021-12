Covid a scuola, Bianchi: “0,4% dei contagi, è l’ambiente più tutelato”, ma il trend è in crescita

Lo 0,4% degli studenti italiani è contagiato dal Sars-CoV-2. A renderlo noto è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi al programma Rai Radio 1 Zapping, che aggiunge: “A tutt’oggi la scuola è l’ambiente più tutelato. I contagi sono sotto controllo, il tasso di vaccinazioni è molto alto. Tra i ragazzi tra i 16 e i 19 anni oltre l’85%. La vaccinazione è lo strumento con cui la comunità scientifica sei ha guidato nell’opporci ai contagi”.

I dati, secondo Bianchi, sono confortanti anche dal punto di vista delle quarantene in corso nelle classi: “Possiamo citare tanti casi isolati e situazioni estreme, ma i dati complessivi sono quelli. Le quarantene sono solo al 2,1% della popolazione studentesca. La situazione sarà sempre più sotto controllo vaccinando gli studenti di età compresa tra i 5 e i 12 anni”.

Chiuse le scuole in alcuni Comuni della Calabria e della Sicilia

Nonostante le rassicurazioni del ministro dell’Istruzione però, in Calabria e in Sicilia i sindaci hanno deciso di chiudere le scuole per arginare i contagi. I Comuni interessarti sono Petralia Soprana e Roccamena, oltre che Palermo, Agrigento e San Giovanni Gemini. “Purtroppo negli ultimi giorni c’è stata un’impennata di contagi nel territorio e nelle scuole che sta coinvolgendo tante famiglie – ha spiegato il primo cittadino di Petralia Soprana Pietro Mancuso – L’invito che faccio a tutti è quello di stare attenti e rispettare le norme. Mi auguro che la situazione rientri al più presto per evitare che il borgo più bello possa diventare zona rossa”.

Contagi a scuola, l’Iss registra un trend in crescita

Anche i dati dell’’Istituto superiore di sanità, dal punto di vista dei contagi, non sono confortanti e si registra un aumento di questi ultimi: “Nella fascia 10-19 anni l’incidenza dei cadi è pari a 160 ogni 100mila abitanti contro i 125 casi ogni 100mila della settimana precedente”. Il trend è in crescita anche nella fascia di età 0-9 anni, con un’incidenza che è pari a 180 per ogni 100mila abitanti. La scorsa settimane erano 130 per ogni 100mila abitanti.