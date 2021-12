Fedez, confessione choc: “Non avevo il controllo”

E’ finalmente sbarcata su Amazon Prime Video la docu-serie “The Ferragnez”: qui Fedez si è lasciato andare ad una confessione choc

L’attesissima docu-serie sulla vita dei Ferragnez è finalmente sbarcata su Amazon Prime Video. I due hanno sempre tenuto aggiornati i propri fans sulle vicende strettamente coniugali, ma ecco che adesso spuntano fuori anche i più piccoli dettagli sulla loro vita privata. Gioie, successi e sconfitte saranno alla portata di tutti.

Intanto, a fare maggiormente rumore è stato il quarto episodio: “In your shows”. Qui il rapper ha lasciato i fans senza parole raccontando un aneddoto molto particolare della sua vita. Un episodio avvenuto nel passato lo ha portato ad avere problemi legati alla paura ed alla paranoia ossessiva.

Fedez, la confessione choc che ha lasciato tutti senza parole: “Avevo un dentista pedofilo”

Chiara e Fedez nella docu-serie sbarcata su Amazon Prime Video hanno calato la maschera. I due sono sempre stati molto social, tanto da tenere costantemente informai i propri fans sulla loro vita coniugale. In “The Ferragnez”, però, viene svelato veramente tutto!

Ma come dicevamo, a far discutere tanto in queste ore è il quarto episodio dove è stato proprio il rapper a lasciarsi andare a delle rivelazioni importanti. Fedez ha dichiarato: “Da piccolo sono successe delle cose in cui non avevo il controllo delle situazioni”, sottolineando che per questo motivo la sua psiche lo ha portato alla paura ed alla paranoia ossessiva di perdere il controllo.

Ma quali sarebbero queste cose che lo hanno segnato profondamente? Ebbene, il marito di Chiara Ferragni ha rivelato che il suo dentista era pedofilo. Nessuna violenza subita ma quando lo seppe la notizia lo sconvolse. “Sai quando vai dal dentista e ti deve fare le lastre? Solitamente mettono una coperta sopra le mutande dei bambini. A me la metteva sotto. A un certo punto sparisce.. i miei cercavano di prendere appuntamento col dentista, ma lui non c’era”. A scoprire che quel dentista fosse pedofilo furono proprio i suoi genitori attraverso il telegiornale dove diedero una notizia choc: “Si è tolto la vita”.