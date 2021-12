Cecilia Rodriguez è pronta, il grande progetto fa commuovere i fan. Il prossimo anno può essere quello buono per la svolta totale

Bello fare la zia, quando Belen è impegnata o più semplicemente le lascia i due figli anche se le necessità di Santiago e Luna Marì sono decisamente diverse. Ma ancora più bello per Cecilia Rodriguez sarebbe riuscire finalmente a concretizzare il progetto di diventare mamma, insieme a Ignazio Moser.

E il progetto, come spiega il settimanale ‘Gente’, potrebbe essere più vicino alla sua realizzazione con un indizio che arriva direttamente dal grande progetto messo su dalla coppia. “Hanno comprato casa insieme – si legge – che pare abbia anche spazio per una camera da letto per un bebè, che prima o poi arriverà”.

In effetti qualche settimana fa sui profili dei due ragazzi era apparso un breve video: quello della presentazione in 3D di quella che sarà la loro nuova dimora: “Stiamo vivendo virtualmente la nostra nuova casina”, avevano scritto. E la Chechu, fingendosi disperata, ha anche chiesto aiuto per la scelta delle piastrelle, dicendo di essere confusa davanti a tanta varietà.

Cecilia Rodriguez è pronta, lei e Ignazio Moser la pensano nello stesso modo

L’idea di diventare mamma non è un’ossessione per Cecilia, ma un sentimento che coltiva da tempo. Solo l’estate scorsa al settimanale ‘Chi’ ammetteva che “vedendo mia sorella ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Sono molto attaccata alla mia famiglia e, pensando alla nipotina che sta per arrivare, sogno di avere un figlio o una figlia che cresca con lei. Quando ero piccola giocavo a fare la mamma, è una cosa che ho dentro e che spero accada presto”.

Ma tanto lei quanto Ignazio confermavamo che il matrimonio almeno per il momento non è una necessità impellente. Prima di tutto i figli e poi, se ne sentiranno la necessità, anche lo scambio degli anelli. Come la sorella, anche lei ha dovuto fare i conti con una crisi, brillantemente superata nell’estate del 2020. Ma a differenza della sorella, quando inaugureranno la casa nuova non ci saranno bambini ad animarla. Il progetto però c’è e nessuno lo nasconde.