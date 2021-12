Milly Carlucci, il colpaccio è assurdo: la più bella di tutte a Ballando con le Stelle!

Milly Carlucci ha lasciato la ciliegina sulla torta per la semifinale di Ballando Con Le Stelle scegliendo la più bella di tutte come ospite!

Ballando Con Le Stelle sta catturando una gran parte dei telespettatori del sabato sera, ma l’avventura sta giungendo verso la fine. È proprio per la semifinale che Milly Carlucci si è riservata il meglio e l’ha annunciato tramite i social.

LEGGI ANCHE > > > Oggi è il volto più amato e celebrato della televisione: lo avete riconosciuto?

NON PERDERTI > > > Alessia Marcuzzi prontissima per il ‘nuovo lavoro’: addio alla Tv?

Sabato 11 dicembre, a partire dalle 21:20 su Rai Uno, infatti, andrà in onda la semifinale di Ballando Con Le Stelle che vede in gara ancora Arisa e Vito Coppola, Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina, Morgan e Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo.

LEGGI ANCHE > > > Oggi è una star della tv e il più chiacchierato del momento: lo riconosci?

Milly Carlucci annuncia Monica Bellucci a Ballando Con Le Stelle

Felice di darvi una notizia che mi emoziona molto❣️.

La nostra ballerina per una notte della seconda semifinale di #ballandoconlestelle sarà #MonicaBellucci 😍❤️. Un’icona internazionale di bellezza, bravura e di stile per noi e per voi sulla pista di @Ballando_Rai ⭐️💃🕺⭐️. pic.twitter.com/9xNJGLngBe — Milly Carlucci (@milly_carlucci) December 8, 2021

Monica Bellucci sarà ballerina per una notte della seconda semifinale di Ballando Con Le Stelle prevista per sabato 11 dicembre. Milly Carlucci ha annunciato in un video: “Ho una notizia che mi riempie di emozione ed è l’annuncio della prossima ballerina per una notte, di questo sabato, seconda semifinale di Ballando con le Stelle. Ed è Monica Bellucci, è un nome che mi fa sognare perché è una delle donne più carismatiche, più belle, più intense che lo spettacolo italiano abbia regalato al mondo in questi anni. Ed ho l’orgoglio di vedere un’attrice italiana che, veramente, è riuscita a fare successo in tutto il mondo… e vederla sul nostro palco. Quindi un’icona internazionale di bellezza, di bravura e di stile. Per noi e per voi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, Manuel Bortuzzo lascia tutti senza parole: è accaduto nella notte