GF Vip 6, litigio furioso nella casa: “Sei tutta di plastica” – VIDEO

Nella casa del GF Vip 6 c’è stato un litigio furioso fra due coinquilini. Ecco cosa è successo e perchè potrebbe far rivelare delle verità davvero scottanti.

Dopo numerose settimane in cui si sono stuzzicate e nominate a vicenda, sembrerebbe essere arrivato il momento della resa dei conti fra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Tutto sarebbe scaturito da una battuta fatta dall’influencer italo-brasiliana, che le avrebbe dato del “comodino”, ovvero l’ha accusata tenere un profilo basso per proseguire nel reality.

Sophie ha subito ribattuto che quanto detto non faceva affatto ridere. A quel punto, Soleil ha rivolto alcune frasi molto offensive alla coinquilina, attaccandola per l’età e l’aspetto fisico. Le avrebbe infatti detto che non sarebbe comunque stata in grado di ridere perchè era fatta tutta di plastica. Inoltre, secondo Soleil, Sophie avrebbe più plastica che cervello.

GF Vip 6, dopo il litigio lo sfogo rivela alcune verità

Sophie Codegoni non ha accettato gli insulti di Soleil Sorge, e le due hanno continuato ad insultarsi per svariati minuti. L’italo-brasiliana l’ha invitata a crescere, e poi, rivolgendosi ad Alex Belli, ha detto: “Ha accettato di fare la comparsa…“. Si riferiva forse ancora una volta alle trame costruite insieme a casa di Fabrizio Corona?

Ascoltando lo sfogo di Sophie con Miriana Trevisan, si avrebbe la conferma che ci sia qualcosa di concordato, tanto che accenna: “Se inizio a parlare io, guarda…“. Mentre Sophie è vicina alle lacrime ed ha accusato lo scontro, Soleil sembra invece amare i contrasti accesi, e si è andata a sfogare con una disitnteressata Katia Ricciarelli.

Ecco un breve video che mostra alcuni frammenti del litigio fra Sophie e Soleil all’interno del GF Vip 6:

View this post on Instagram A post shared by Grande Fratello (@grandefratellotv)

Questo, invece, è lo sfogo di Sophie Codegoni con Miriana Trevisan: