Enrico Varriale, un’altra donna lo denuncia: “Mi ha dato uno schiaffo”. Lui replica: “Vittima di gelosia”

Altri guai per Enrico Varriale, giornalista Rai, già a processo per lesioni e stalking per aver, secondo l’accusa, molestato, minacciato e aggredito l’ex compagna. L’ex vicedirettore di Rai Sport è stato di nuovo denunciato alla polizia da un’altra donna, che lo accusa di averla picchiata.

L’episodio sarebbe accaduto ieri sera a Ponte Milvio, al culmine di una discussione degenerata fino alla violenza. La donna, che aveva una relazione col giornalista, ha spiegato alla polizia che Varriale l’avrebbe colpita con uno schiaffo, facendole perdere i sensi. Una volta rinvenuta, si sarebbe recata al pronto soccorso e chiesto l’aiuto della polizia.

Anche Varriale si è rivolto alle forze dell’ordine perché durante la lite, avvenuta nella casa del giornalista per motivi di gelosia, la donna avrebbe iniziato a distruggere l’appartamento. Quando i poliziotti hanno citofonato però, non hanno trovato nessuno. La Procura ha deciso di non applicare alcuna misura cautelare.

Varriale si difende: “Sono vittima di una folle gelosia”

“Sono vittima di una folle gelosia. Ieri alle 22.30 la donna con cui ho una relazione ha dapprima citofonato insistentemente. Successivamente ha cominciato a bussare alla porta di casa. Alla fine ho ceduto e le ho aperto. È entrata e come una furia, in preda ad un raptus di gelosia ha iniziato a distruggermi casa”, scrive il giornalista sportivo in una nota.

“Piatti. Bicchieri, soprammobili, qualunque cosa le capitava sotto mano mi veniva tirata addosso e distrutta. Ho provato a bloccarla e ha cominciato ad urlare “non mi toccare, ti denuncio”. Ha preso il telefono e chiamato la Polizia e l’autoambulanza. Io spettatore allibito – spiega – l’ho implorata di fermarsi. Alla fine ho capito che solo l’intervento della polizia poteva fermarla. Però prima dell’arrivo degli agenti è uscita di casa e non ho saputo più nulla. Posso documentare tutto. Ho fotografato la mia abitazione o meglio quello che resta della mia abitazione. Ed in relazione a ciò ho dato mandato ai miei avvocati d’intraprendere le necessarie azioni legali”.