Uomini e Donne si ferma: quando andrà in onda la trasmissione di Maria De Filippi

Uomini e Donne oggi si ferma. La decisione di Mediaset per consentire alle famiglie di stare insieme con un film natalizio: quando tornerà la De Filippi

Uomini e Donne oggi, mercoledì 8 dicembre, non andrà in onda. In occasione dell’Immacolata Concezione Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione. Al posto del dating show ideata e condotta da Maria De Filippi sarà trasmesso un film di Natale: Operation Christmas.

Le nuove puntate di Uomini e Donne torneranno ad allietare i pomeriggi del pubblico di Mediaset a partire da giovedì 9 dicembre 2021 alle 14:45. Per gli appassionati del programma resta ancora in sospeso la scelta di Andrea Nicole Conte. La bella tronista nelle prossime puntate lascerà lo studio di Uomini e Donne sotto una cascata di petali rossi.

Uomini e Donne si ferma. Presto la scelta di Andrea Nicole Conte: quando andrà in onda la puntata tanto attesa

Resta in sospeso la scelta della bella tronista Andrea Nicole Conte. Ma prima del fatidico momento saranno trasmesse almeno altre due puntate. Stando alle anticipazioni la Conte potrebbe lasciare lo studio di Uomini e Donne assieme a Ciprian Aftim tra martedì 14 e mercoledì 15 dicembre 2021.

Resta in sospeso la scelta della bella tronista Andrea Nicole Conte. Ma prima del fatidico momento saranno trasmesse almeno altre due puntate. Stando alle anticipazioni la Conte potrebbe lasciare lo studio di Uomini e Donne assieme a Ciprian Aftim tra martedì 14 e mercoledì 15 dicembre 2021.