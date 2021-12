L’edizione 2021 di Scene da un matrimonio si è conclusa con la decima puntata: in molti si sono chiesti se Mediaset proporrà una seconda stagione e chiederà ancora una volta ad Anna Tatangelo di condurre il programma.

Scene da un matrimonio è da poco arrivato alla conclusione, ed Anna Tatangelo si sta concentrando sul programma All Together Now, dove si è anche esibita in un ballo insieme a Michelle Hunziker. La sua conduzione del programma ereditato da Mengacci, però, si è rivelata una vera e propria sorpresa.

Anna ha saputo dosare bene la sua presenza all’interno di Scene da un matrimonio, non risultando troppo invadente o pettegola ma neanche troppo distaccata dagli avvenimenti. Gli ascolti l’hanno premiata, ed hanno sorpreso in molti. Per questo motivo, gli ammiratori si sono chiesti quale sarà la decisione Mediaset riguardo il futuro del programma.

Anna Tatangelo, cosa farà nel 2022?

Tv Blog ha rivelato che Mediaset avrebbe intenzione di chiedere ad Anna Tatangelo di condurre programma ancora per un anno. Questo significa che la vedremo ancora al timone di Scene da un matrimonio. Effettivamente, anche lei si era lasciata sfuggire qualche piccola indiscrezione a riguardo.

La cantante aveva infatti raccontato che la redazione stava già procedendo con i casting delle coppie di sposi per la prossima stagione. Quindi è stato chiaro sin da subito che la rete puntava molto su questo programma, a cui ha da subito destinato una fascia oraria molto importante durante la domenica pomeriggio.

Ecco il balletto di Anna Tatangelo insieme a Michelle Hunziker a All Together Now: