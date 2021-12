GF Vip, storia d’amore finita per l’ex concorrente: si separa dalla moglie

Storia d’amore al capolinea, non senza polemiche, per l’ex concorrente del GF Vip che sta vivendo la separazione da sua moglie

Nel 2018 -anno in cui Maurizio Battista ha partecipato al GF Vip- con Alessandra Moretti c’era già stata una crisi matrimoniale. Adesso, però, sembrerebbe che la loro storia è al capolinea e a renderlo noto è stato lo stesso comico con una lettera sui social indirizzata a sua figlia Anna: “Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra”.

L’attore romano ha continuato con la lettera a sua figlia di appena 5 anni: “La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti. Ogni giorno continuerò a ricordarti di andare sempre dentro alle cose, di credere in te stessa anche quando il cuore ti sembrerà sia andato in pezzi, perché nonostante tutto l’unico faro rimane sempre l’amore”.

GF Vip, è finita tra Maurizio Battista e Alessandra Moretti: le parole di lei

La risposta di Alessandra Moretti non si è fatta attendere molto ed ha replicato inviperita sui social: “Per l’ennesima volta mi trovo protagonista di un teatrino, mio malgrado, senza rispetto né della mia persona né di quella di mia figlia, perché tu devi mostrare a non so chi le tue faccende private”.

Chiosando un messaggio lunghissimo per l’ormai ex compagno, la Moretti scrive: “Ora caro mio esco dall’ombra mi lecco le ferite, perché i dolori che mi hai inflitto sono davvero tanti, indicibili, e mi prendo la mia luce (che non è quella del tuo faro). Che poi manco il cuore di scriverle tu due righe per tua figlia, delle quali non comprendo l’esigenza giacché non sa neppure leggere. Sta smania di apparire ad ogni costo…bah”.