GF Vip 6, scompare all’improvviso: lascia tutti e se ne va

All’improvviso uno dei concorrenti ha lasciato tutto ed è andato via: è accaduto nella puntata di ieri del GF Vip 6

Ieri sera, lunedì 6 dicembre, Nicola Pisu è stato ospite nello studio del GF Vip 6 tra i concorrenti eliminati della sesta edizione del reality show. L’ormai ex concorrente, infatti, era seduto in poltrona ed ha seguito quasi l’intera puntata, fin quando non è successo qualcosa che non tutti hanno notato.

Ad un certo punto della puntata, infatti, prima della sorpresa a Patrizia Pellegrino, Nicola Pisu ha autonomamente lasciato lo studio apparentemente per motivi non ben specificati.

GF Vip 6, Nicola Pisu ha lasciato improvvisamente lo studio: cos’è successo

Da qualche ora, sul web, circola un messaggio da parte di un utente che afferma di aver assistito alla scena. Di lì a poco, infatti, stando a quanto andato in onda ieri sarebbe stata trasmessa una clip che vedeva Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli che, com’è noto, sono sempre più vicini e la richiesta da parte della produzione sarebbe stata quella di creare scompiglio, nonostante l’ex concorrente abbia più volte affermato di avere una persona fuori che l’avrebbe aspettato.

“Ciao, sono a Cinecittà in studio del GF Vip. Volevo far sapere che Nicola Pisu ha lasciato lo studio durante la pubblicità, prima della sorpresa per Patrizia Pellegrino. Praticamente ho visto durante la pubblicità un autore che gli ha gridato faccia a faccia a Nicola, che lo obbligava ad intervenire nella clip di Biagio e Miriana che avrebbero fatto vedere dopo la sorpresa di Patrizia. Alla fine, Nicola si è alzato dalla sedia e se n’è andato via. E mentre se ne andava, Signorini gli ha detto ‘sei uno sfigato di me**a”.