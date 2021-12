Barbara D’Urso, crisi nera: fan sempre più preoccupati. Nessuna comunicazione ufficiale sul futuro, ma non è un buon momento

Spulciare i dati degli ascolti tv per qualcuno è divertimento puro, ma per chi fa quel mestiere può anche essere fonte di preoccupazione. E con il passare delle settimane un dato balza chiaro agli occhi. Il nuovo corso di Pomeriggio Cinque ha uno zoccolo duro di spettatori, ma non riesce a decollare.

Lo dimostrano anche i dati degli ascolti tv relativi a lunedì 6 dicembre: Pomeriggio Cinque ha totalizzato a 1.643.000 spettatori con il 13.2%, nella presentazione e 2.026.000 spettatori per il 14.6% fino ai saluti finali. Tutto questo nonostante gli ottimi traini delle soap, di Uomini e Donne (2.783.000 spettatori con il 22.9%) e del daytime di Amici (2.277.000 spettatori con il 20.3%). Tutto questo mentre Vita in Diretta ha messo insieme 1.997.000 spettatori (per il 17%) nella presentazione, e 2.369.000 spettatori (17.6%) nella parte più corposa.

Ufficialmente Mediaset non ha ancora comunicato nulla sul futuro del programma, sul suo stop e sulle rivoluzioni in atto tra mattino e pomeriggio. Ma certo per Barbara D’Urso la prima parte della stagione è stata decisamente complicata

Barbara D’Urso, crisi nera: la terza puntata di Blanca conferma il trionfo della Rai

Nella serata ennesimo trionfo della fiction su Rai1: la terza puntata di Blanca ha messo insieme 5.235.000 spettatori pari al 24.2%. Invece su Canale 5 la nuova puntata di Grande Fratello Vip 6 ha messo insieme 3.414.000 spettatori pari al 22.6% di share. Bene su Rai 3 Report con 1.626.000 spettatori pari ad uno share del 7.3% mentre su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato un ascolto medio di 852.000 spettatori con il 4.9% di share.

Nell’Access Prime Time, su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è stato visto da 4.985.000 spettatori con il 20.7% e su Su Canale 5 Striscia la Notizia una media di 4.222.000 spettatori con uno share del 17.6%. E ancora, su Rete 4 Stasera Italia 972.000 spettatori mentre su La7 Otto e Mezzo ha coinvolto 1.768.000 spettatori, per il 7.3%).