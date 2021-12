Uomini e Donne anticipazioni, Andrea Nicole e Roberta: scontri e delusioni

Ritorna questo pomeriggio Uomini e Donne con nuovi scontri e delusioni. La discussione tra la Conte e Alessandro prosegue. Colpo di scena con Roberta

Uomini e Donne ritorna questo pomeriggio, lunedì 6 dicembre, con una nuova puntata ricca di emozioni e colpi di scena dove sarà presente anche Giulia De Lellis. Stando alle anticipazioni trapelate, Maria De Filippi continuerà a dare spazio al trono classico. Al centro della scena ancora la dolce Andrea Nicole Conte.

Dopo l’esterna fatta con i due corteggiatori, Ciprian e Alessandro, si parlerà del bacio che c’è stato con entrambi. Ma come è trapelato già nella puntata di venerdì 3 dicembre, tra Andrea Nicole e Ciprian ci sarebbe molto più coinvolgimento e la stessa tronista lo ha confermato anche se non esplicitamente. Ovviamente la delusione di Alessandro si è fatta sentire e oggi, in puntata, ribadirà il suo punto di vista: non si sente apprezzato!

Uomini e Donne, spazio anche a Roberta Ilaria Giusti ed al trono over: la conoscenza tra Biagio e Bernarda

Tra Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim c’è stata sempre una grande sintonia tanto da spingere Alessandro Verdolini a mettere in discussione la sua presenza in studio. Dopo la Conte i riflettori saranno puntati anche sulla seconda tronista, Roberta Ilaria Giusti. La 21enne romana porta avanti la conoscenza con Samuele e Luca anche se con quest’ultimo le cose non filano proprie lisce.

Ma come di consueto, dopo aver dato ampio spazio al trono classico, Maria De Filippi parlerà del trono over. In questo caso al centro della scena, stando alle anticipazioni, troveremo Biagio e Bernarda. Il cavaliere è sempre più interessato alla “bella e timida” dama come egli stesso l’ha descritta.