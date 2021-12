Giorgio Parisi riceve il Nobel a Roma: “Sia utile per capire importanza della scienza”

Un lungo applauso, che ha caricato di entusiasmo e orgoglio l’aula magna del Rettorato dell’Università Sapienza di Roma, cornice della consegna del Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi. “Vorrei dedicare questo premio a Nicola Cabibbo, che mi ha trasmesso la conoscenza, ma anche l’amore per la scienza. Spero che tutto questo sia utile all’Italia per sottolineare proprio l’importanza di quest’ultima nel nostro Paese”, sono state le parole dette da Parisi sul palco subito dopo aver ricevuto la medaglia dall’ambasciatore di Svezia, Jan Bjorklund.