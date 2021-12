Charlene di Monaco, nuova sconvolgente rivelazione: “Sapeva tutto”

Charlene di Monaco, nuova sconvolgente rivelazione: ecco cosa sta accadendo in queste ore a dir poco concitate

Non si ferma il gossip su Charlene di Monaco e suo marito Alberto. Dopo l’ultima indiscrezione lanciata dal Daily Beast spuntano fuori nuovi indizi sulla relazione matrimoniale dei due reali. Di recente abbiamo parlato di un pranzo dove la Wittstock avrebbe pianto a singhiozzo davanti a suo marito.

La fonte che ha raggiunto il Daily Beast ha raccontato che si è trattato di “un momento estremamente imbarazzante“, confermando di aver assistito a tutta la scena. “Non ho capito perché non si sia alzata da tavola. Ho concluso che voleva mostrare la sua tristezza“. Ma a distanza di pochi giorni alcuni amici di Charlene hanno deciso di sfruttare l’anonimato per rivelare nuovi retroscena.

Charlene di Monaco, spuntano nuove rivelazioni: “Non è la Principessa Diana”

Raggiunti da Page Six, alcuni amici di Charlene di Monaco hanno deciso di rivelare nuovi retroscena sull’ex nuotatrice. Questi hanno raccontato che la principessa “non è un’ingenua” e “la sua vita è molto più drammatica di una soap opera”. Dunque, stando alle nuove rivelazioni Charlene non sarebbe affatto in trappola.

Tutt’altro, la principessa conosceva bene il suo futuro. “Era una buona amica, potevi sempre contare su di lei. Quando faceva nuoto, passava tutto il suo tempo ad esercitarsi. Ambiziosa, dedita allo sport, ma anche dura con se stessa quando sbagliava”, ha raccontato la fonte di Page Six. Tutto sarebbe cambiato quando la sua storia d’amore con il principe Alberto è stata resa nota.

A tal proposito la fonte ha dichiarato: “Charlene non è la Principessa Diana”, sottolineando che la Wittstock può sembrare ingenua ma nulla potrebbe essere più lontano dalla realtà. “Lei è molto brava a nascondere la sua intelligenza, perché è furba. Non credo nemmeno per un secondo che non sapesse cosa stava facendo quando ha sposato Alberto”. Ebbene, se così fosse Charlene non è in trappola come sembra tantomeno è in fuga da suo marito.