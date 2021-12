Sanremo, clamoroso gesto di un cantante: è stato escluso dalla gara?

Un cantante ha fatto un clamoroso gesto nei confronti di Amadeus: in molti hanno notato che è avvenuto in prossimità della rivelazione dei nomi dei Big che parteciperanno a Sanremo 2022.

Il 4 dicembre Amadeus ha reso noti durante il TG1 delle ore 20:00 i nomi dei Big che parteciperanno al prossimo Sanremo. Insieme a loro, ci saranno in gara anche due Giovani, selezionati durante la finale del 15 dicembre che sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Come da attese, la lista dei nomi dei Big ha suscitato numerose polemiche.

L’influencer Francesco Monte è stato uno dei primi a lamentarsi del fatto che fra i Big ci sarà Ana Mena. Nel nostro paese è molto conosciuta per i duetti con Rocco Hunt e Fred De Palma, ma lei è una cantante ed attrice spagnola. Ci sarebbe però un altro clamoroso gesto che non è passato inosservato ai fan di Sanremo.

Sanremo, il gesto di Stash contro Amadeus

In molti hanno notato che il frontman della band musicale The Kolors ha smesso di seguire su Instagram Amadeus. Sembrerebbe che tutto sia successo in corrispondenza della rivelazione dei nomi dei Big che saranno in gara nel prossimo Sanremo 2022. Da qui, gli ammiratori della band e del programma musicale, hanno fatto alcune congetture.

È possibile che i The Kolors avessero presentato un brano per partecipare al festival e che sia stato scartato? Non bisogna dimenticare che Amadeus ha partecipato alla scelta dei brani e dei cantanti che saranno in gara a febbraio del prossimo anno sul palco dell’Ariston. Sembra abbastanza improbabile che ci possa essere quale altra ruggine fra i due.

Ecco i The Kolors durante l’ultima edizione di Sanremo mentre si esibiscono con Random nella cover di Ragazzo Fortunato: