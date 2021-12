Uomini e Donne, amatissima coppia conferma la crisi: “Un po’ di dignità”

In questi giorni se ne stava parlando tanto ma erano sono indiscrezioni. Spunta adesso la verità: “Vi avevo già detto che..”

Come aveva anticipato nelle scorse ore l’influencer Amedeo Venza, Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo stanno attraversando un momento di crisi. A confermarlo è stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Francesca ha voluto fare chiarezza smentendo le voci che in questi giorni sono circolate sul web circa un presunto tradimento.

L’influencer ha dichiarato: “Teatrini non ne ho mai fatti e mai ne farò. Sono affari nostri!“. Francesca ha poi chiesto un po’ di tatto: “Noi abbiamo due figli, evitiamo ‘ste cose. Sono momenti che tutte le persone hanno, soprattutto dopo tanti anni insieme”. Ebbene, la Del Taglia ed Eugenio Colombo si sono conosciuti proprio a Uomini e Donne nel lontano 2012/2013, divenendo una delle coppie più acclamate del dating show di Mediaset.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Ex GF Vip e Isola dei Famosi, il coming out: “Continuavano a darmi psicofarmaci”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Francesca Del Taglia, conferma la crisi: “Vi avevo detto che non era un bel momento. Un po’ di dignità..”

A distanza di 9 anni, l’ex tronista Eugenio Colombo e l’ex corteggiatrice Francesca Del Taglia si sono allontanati. I due stanno vivendo un momento di crisi che potrebbe essere, si spera, anche passeggero. Sui social network la Del Taglia, nel rispetto dei loro figli, ha chiesto più tatto: “Vi avevo già detto che non era un bel momento. Un minimo di dignità!“.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Iva Zanicchi, incidente improvviso per la cantante: le sue condizioni – VIDEO

La loro storia d’amore è stata una delle più vere e durature nate sotto i riflettori di Uomini e Donne. Francesca fu la scelta di Eugenio quando in pochi credevano nella veridicità dei loro sentimenti. Il momento di crisi, però, come sostiene l’ex corteggiatrice, non è dovuto all’ingresso di terze persone nella loro vita ma bensì ad un momento di down che tutte le coppie possono avere. Staremo a vedere come finiranno le cose tra l’influencer e il Dj, certi che il grande amore durato nove anni li aiuti a superare questo periodo di crisi.