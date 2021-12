C’è una foto che sta facendo impazzire i fan di Emma Marrone: sembrerebbe infatti che la cantante si sia tagliata i capelli.

Il 26 settembre 2009 Emma Marrone faceva il suo debutto ad Amici, da cui è partita la sua inarrestabile carriera musicale. Con l’arrivo del successo, il suo look è cambiato drammaticamente. Si è passati dalle tute del talent-show di Maria De Filippi a look sempre più studiati e decisi, che dessero l’immagine della donna forte.

Anche la sua pettinatura è molto cambiata. Ad Amici era biondissima ed aveva i capelli color platino, stirati con la piastra e tagliati corti in un caschetto. Oggi li porta molto più lunghi, con un colore più naturale, anche se è sempre biondo. Difficilmente la si vede con i capelli lisci, quasi sempre con delle morbide onde o con i capelli raccolti.

Emma Marrone, che hai fatto ai capelli? Ecco la foto

Il 4 dicembre, Emma Marrone ha pubblicato una foto su Instagram che ha lasciato tutti senza parole. Nello scatto si può vedere una ciocca di capelli molto spessa, raccolta in una treccia. La ciocca è stata tagliata via, ed infatti di fianco ai capelli si può vedere le forbici che molto probabilmente sono state usate per l’operazione.

La foto suggerisce chiaramente che Emma si sia di nuovo tagliata i capelli, tornando alle origini. La notizia manda in estasi la sua amica e collega Alessandra Amoroso, mentre lascia molto più sospettosi gli altri fan. Alcuni brevi video, però, non lasciano spazio a fraintendimenti: la cantante è proprio andata a tagliarsi i capelli.

Ecco il messaggio condiviso da Emma Marrone su Instagram: