WhatsApp, c’è un trucco per consumare meno batteria: è semplicissimo

Spunta su WhatsApp un trucco che ci permette di consumare meno batteria. Andiamo a vedere come sarà possibile applicarlo all’applicazione.

WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate al mondo, con oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo. L’unico problema del servizio di messaggistica istantanea è che funzionando in background, questa utilizza tantissima batteria e spesso rischia di lasciarci senza smartphone anche quando siamo fuori casa. Per questo motivo gli utenti hanno escogitato un trucco in grado di preservare la batteria del proprio cellulare.

Infatti applicarlo è semplicissimo e non consiste nel rimuovere definitivamente l’avvio in background, ma semplicemente limitarlo alle chat più importanti. Bisognerà quindi attivare solamente le notifiche solamente delle chat più importanti. Così con meno notifiche che appariranno a schermo potrete limitare il consumo della batteria senza rinunciare ad utilizzare WhatsApp. Allo stesso tempo per risparmiare batteria potrete anche non selezionare il download automatico di tutti i file riuscendo quindi anche ad evitare di riempire la memoria dello smartphone.

WhatsApp, problemi con il nuovo aggiornamento: rischia di bloccare tutto

Negli ultimi giorni WhatsApp Beta ha rilasciato un paio di aggiornamenti: : la versione 2.21.24.11 per Android e quella 2.21.240.14 per iOS. Entrambi gli update però sembrano creare problemi all’applicazione. Infatti molti utenti Apple hanno denunciato un bug che blocca immediatamente il servizio. Mentre per gli utenti di Andorid il bug avviene soprattutto per chi è in possesso di Android 12, impedendo quindi il normale funzionamento.

Fortunatamente risolvere il problema è semplicissimo. Infatti per Apple bisognerà eseguire i seguenti passaggi: TestFlight > Seleziona WhatsApp Messenger (o WhatsApp Business) > Build precedenti > Installa una build beta precedente. Per preservare le chat, però, gli utenti dovranno effettuare il backup prima dell’aggiornamento. Mentre invece per Android bisognerà semplicemente cancellare manualmente l’applicazione e installare la versione precedente con APK Mirror.