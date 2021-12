Cashback, nessun dubbio: finalmente gli italiani possono festeggiare. I dubbi dei giorni scorsi sono stati cancellati dalla notizia ufficiale

Dai dubbi alle certezze, il passo è un attimo. Perché questo Natale sarà più bello per 100mila italiani, quelli che hanno partecipato con successo al Supercashback concluso ufficialmente il 30 giugno scorso. Sono quelli in cima alla classifica della richiesta rimborsi e finalmente arriva la notizia che tutti aspettavano.

I 1.500 euro promessi dallo Stato arriveranno, anzi stanno per arrivare. Lo ha comunicato Consap, l’azienda controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha l’incarico di erogare i premi finali e ha messo a tacere tutte le voci negative delle ultime settimane.

L’accredito del premio finale sul conto corrente indicato tramite l’app IO all’atto della partecipazione sta per arrivare. “Sono in corso di finalizzazione le procedure amministrative relative all’erogazione dei pagamenti spettanti agli aventi diritto. Pertanto già nei prossimi giorni Consap potrà procedere al completamento degli accrediti”, si legge in una nota del 30 novembre.

E adesso è arrivato il messaggio che tutti aspettavano: “Entro oggi saranno completate le disposizioni di pagamento relative al super cashback. Pertanto, fermi i tempi bancari tecnici per l’accredito dei bonifici, gli aventi diritto potranno iniziare a visualizzare il premio spettante a partire dal 3 dicembre 2021″. Quindi al massimo entro la fine della settimana, con i tempi delle banche, i soldi saranno sul conto.

Cashback, nessun dubbio: questo è l’ultimo capitolo della storia

L’accredito del Supecashback direttamente sul conto dei partecipanti è quindi l’ultimo atto e mette la parole fine al programma introdotto dal secondo governo Conte. Il Cashback di Stato e il Supercashback hanno caratterizzato i primi sei mesi del 2021 inducendo molti più italiani a scegliere il pagamento elettronico.

Ma se con il Cashback non ci sono stati problemi anche per l’erogazione dei premi, molto più complicato è stato per il Supercashback. A causa dei troppi ‘furbetti’ che hanno provato ad aggirare le regole, il governo ha dilazionato controlli e pagamenti fino a tutto il mese di novembre. Ora però finalmente ci siamo e sarà un buon Natale per molti.